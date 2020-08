Rezza, casi in lieve aumento anche se contenuto 01 agosto 2020

«Il numero dei casi di Covid-19 nel nostro Paese è in lieve aumento anche se resta contenuto con un R con 0 di poco al di sotto dell'unità. In molte regioni abbiamo diversi focolai» soprattutto partiti da casi importati. «Ciò è abbastanza atteso, dal momento che l'epidemia sta galoppando in diversi Paesi del mondo e siamo circondati da Paesi in cui i numeri di casi in questo momento sta aumentando. Per fortuna al momento il nostro sistema sembra reggere bene e i focolai vengono immediatamente identificati e contenuti». Così il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza sul monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Iss. Proprio in funzione del quadro generale, Rezza richiama ancora una volta alla necessità di «continuare a mantenere comportamenti corretti», distaziamento, uso della mascherina nei luoghi pubblici soprattutto al chiuso e lavaggio frequente delle mani