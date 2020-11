Rezza: "Cala al 12,31% percentuale positivi rispetto ai tamponi"

Roma, 24 nov. (askanews) - "Cala al 12,31% la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati ma con un'impennata dei decessi. A dare i dati della situazione epidemiologica del coronavirus è il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. "Oggi abbiamo 23.232 positivi, ma non parliamo di leggero aumento perché il numero dei tamponi è molto diverso rispetto a ieri: oggi sono stati riportati quasi 189.000 tamponi, 188.659, ieri solo 149.000. Quindi a fronte di un forte aumento del numero di tamponi c'è stato un leggero aumento del numero di positivi, quindi è diminuita sostanzialmente la proporzione di positivi sul totale dei tamponi", ha affermato Rezza.

"Oggi "diminuisce la proporzione di positivi sul totale dei tamponi però c'è un brutto dato, che è quello che riguarda i decessi: purtroppo ci sono 853 decessi. A fronte di quelli di ieri che erano 630", ha aggiunto.

"Non è che dobbiamo vedere il confronto in termini numerici", rispetto a ieri infatti il numero segna +223, perché "da un giorno all'altro può esserci una certa variabilità e magari alcuni decessi vengono riportati 1 o 2 giorni dopo. Quindi non è tanto il fatto che ci sia stato un apparente aumento da ieri a oggi, più di 200 in più segnalati, quanto il fatto che è comunque alto purtroppo il numero di decessi", ha sottolineato l'esperto del Cts (Comitato tecnico scientifico).