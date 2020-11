Rezza: aumentano i ricoveri, mantenere misure adeguate

“Dopo molte settimane diminuisce leggermente per la prima volta l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese, anche se si mantiene molto elevata, superiore a 700 casi per 100mila abitanti. L'Rt questa settimana si fissa a 1,1 quindi si nota un primo effetto delle misure di contenimento fino ad ora adottate. Purtroppo aumentano i ricoveri ospedalieri e soprattutto quelli in terapia intensiva. Data la situazione è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e tutte quelle misure che siano adeguate rispetto all'evoluzione dell'epidemia”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, commentando il monitoraggio settimanale.