Rezza: aumentano i casi, si abbassa l’età delle persone colpite

Aumentano i casi di Covid-19 e l'Rt nazionale resta sopra l'1, ma supera l'unità in parecchie regioni. Si abbassa in Italia l'età delle persone colpite. Lo dichiara il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in relazione al monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Iss.“La situazione epidemiologica italiana merita molta attenzione, bisogna continuare a mantenere comportamenti prudenti ed essere attenti ad intervenire prontamente per identificare e contenere i focolai”.PER APPROFONDIRE: Coronavirus: «Lieve aumento dei casi: serve prudenza». Rt nazionale a 1,01