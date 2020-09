Rezza: aumentano i casi Covid, focolai in ambito familiare

"Dobbiamo registrare un aumento del numero dei casi Covid nel nostro Paese per l'ottava settimana consecutiva, anche se l'indice Rt è intorno ad 1. Si sono verificati diversi focolai in tutto il Paese e gran parte di questi sono dovuti a transizione intradomiciliare o familiare. Per fortuna, questa settimana, l'età mediana è rimasta ferma a 41 anni e ciò spiega perché l'aumento delle ospedalizzazioni sia molto molto lento". Lo ha detto direttore generale prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza commentando il monitoraggio settimanale. "La situazione nei Paesi vicino all'Italia è abbastanza preoccupante ed è quindi necessario mantenere sempre comportamenti prudenti, evitando gli assembramenti, tenere comportamenti di distanziamento fisico, uso delle mascherine e frequente lavaggio delle mani", ha concluso Rezza.