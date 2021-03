Rezza: con 240mila vaccini al giorno normalità in 7-13 mesi

Milano, 9 mar. (askanews) - "Abbiamo di recente messo a punto con l'Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire se noi vacciniamo ad un certo ritmo quando potremo tornare a una pseudo-normalità. Se assumiamo che il vaccino protegga dall'infezione, se noi stimiamo una durata dell'immunità di almeno per 2 anni, e nessun rilassamento delle misure di distanziamento vaccinando 240.000 persone al giorno riusciamo in 7-13 mesi a tornare a uno stile di vita che ci permette. A patto che non venga effettuato alcune rilassamento delle misure di Ditanziamento". Lo ha spiegato Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, durante in audizione davanti alla Commissione Igiene e Sanità del Senato.