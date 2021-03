Reshape the world – Il convegno del Sole 24 Ore 24 marzo 2021

Il mondo intero sta cambiando con una nuova spinta e accelerazione. Anche il Sole 24 Ore si trasforma. Cambia la forma, cambiano i contenuti del quotidiano, ma non solo. Il lancio del nuovo quotidiano è il simbolo di cambiamento, un tema centrale nella sfera personale e collettiva mai come ora. Reshape significa la capacità delle nostre imprese e del sistema Italia di cambiare e reinventarsi costantemente, sia al proprio interno che all'esterno. Reshape riflette inoltre l'impegno del Sole 24 Ore nel seguire e assistere questo processo di adattamento e trasformazione.Attraverso testimonianze e rappresentanti delle istituzioni, ecco l'evento in diretta mercoledì 24 che analizzerà due temi chiave per prepararsi e affrontare le sfide del futuro prossimo. Il programma:16.30 Saluti di apertura a cura di: Rosalba Reggio, Giornalista Il Sole 24 Ore16.35 Saluti istituzionali a cura di: Edoardo Garrone - Presidente Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone - Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE16.45 Presentazione del nuovo quotidiano Fabio Tamburini - Direttore Il Sole 24 Ore in conversazione con Rosalba Reggio, Giornalista Il Sole 24 Ore17.00 Momento di intrattenimento con Geppi Cucciari17.15 Presentazione novità di prodotto e opportunità commerciali Karen Nahum - Direttore Generale Area Publishing & Digital Il Sole 24 OreFederico Silvestri - Direttore Generale 24 ORE System17.25 Momento di intrattenimento con Neri Marcorè17.40 Carlo Bonomi - Presidente Confindustriain conversazione con Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore 17.50 Tavola rotondaReshape: Il nuovo capitale umano nella nuova industria dell'innovazioneEmma Marcegaglia, Presidente B20 Roberto Prioreschi, Managing Director Bain & Company Italia e Turchia Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Presidente CRUI Moderatore: Alberto Orioli, Vicedirettore Il Sole 24 Ore 18.15 Reshape: Export e internazionalizzazione. opportunita' e sfide nel nuovo scenario globalePasquale Salzano, Presidente Simest 18.20 Tavola rotonda reshape: innovazione, digitalizzazione e green economy. la grande sfida del sistema Italia - Introduzione a cura di: Samantha Cristoforetti, Astronauta ESA - European Space AgencyGiuseppe Castagna, Amministratore Delegato Banco BPMRoberto Tomasi, Amministratore Delegato Autostrade per l'Italia Giorgio Saccoccia Presidente Agenzia Spaziale ItalianaAlessandro Profumo Amministratore Delegato Leonardo Moderatore: Roberto Bernabò, Vicedirettore Il Sole 24 Ore 19.10 Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico In conversazione con Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore19.20 Chiusura dei lavori