“Reshape the web”: il futuro digitale dell’Italia 30 aprile 2021

Gli scenari delle normative europee; i piani di investimento nelle infrastrutture su scala globale; le questioni etiche e i diritti che riguardano gli invidiui. E poi l'economia: come l'innovazione digitale - a cominciare dall'Intelligenza artificiale e dal machine learning - impattano sullo sviluppo, cambiando i business tradizionali e aprendo nuovi prospettive. Infine, il mondo del giornalismo e l'innovazione necessaria.

Saranno un po' questi i filoni conduttori del digital event che si terrà online il 30 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19 sul sito del Sole 24 Ore dal titolo “Reshape the web”.

Dopo il successo dell'evento di lancio del quotidiano “Reshape the world”, questa volta la redazione torna dunque ad affrontare il tema dell'innovazione con un focus interamente dedicato al digitale e alla relazione che con esso hanno i cittadini, le istituzioni e le imprese, in un percorso narrativo che racconterà la nuova Italia digitale nel contesto internazionale.

A tirare le fila dell'evento saranno Rosalba Reggio e Marco lo Conte con Luca De Biase, caporedattore di Nòva.

Tanti gli ospiti che diranno la loro in questo percorso di narrazione.

Si inizierà con il saluto del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.

Quindi il focus su “L'Italia digitale nel contesto europeo” con il confronto con Paolo Gentiloni, Commissario UE all'Economia;

- Roberto Viola, direttore generale di DG CONNECT presso la Commissione Europea;

- Maria Chiara Carrozza, neo presidente del CNR.

Quindi l'attenzione si sposterà poi su “Le frontiere della tecnologia e i nuovi business” con:

- Luciano Floridi, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute;

- Federico Marchetti, fondatore e Chairman di Yoox Net-A-Porter Group

- Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano;

- Pietro Marchionni, coordinatore dell'infrastruttura europea per la blockchain

- Rita Cucchiara, direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems del CINI

- Marco Trombetti, Co-founder Pi Campus e Co-founder e CEO Translated;

- Nicola Lanzetta, Responsabile Mercato Italia di Enel;

- Arsenio Siani, CTO Finanza.tech;

- Brett King, futurologo e fondatore di Moven, startup di mobile banking a New York

Infine la chiusura su Le frontiere dell'informazione con il vice direttore del Sole 24 Ore Roberto Bernabò