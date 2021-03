Rescigno (Humanitas): No a doppia dose vaccino ai guariti da Covid 05 marzo 2021

La ricerca medica sta analizzando con attenzione l'evolversi di questa pandemia e gli effetti di questo virus sui diversi cluster di popolazione. E da queste analisi un team di ricercatori dell'Humanitas University guidato dalla professoressa Maria Rescigno ha tratto indicazioni particolarmente utili per la gestione dei vaccini per chi ha già contratto il virus: cui va somministrata una doppia dose, in caso di positività asintomatica, ma una sola in caso di sintomi evidenti. Se n'è parlato nel videoforum del Sole 24 Ore condotto da Marco lo Conte cui ha partecipato la professoressa Maria Rescigno immunologa del'Humanitas