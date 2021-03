Rescigno (Humanitas): Leggere i dati Covid per non inseguire il virus di Marco lo Conte 05 marzo 2021

Diventano più scuri i colori delle Regioni di pari passo con il peggioramento della curva dei dati statistici relativi ai contagi e le scuole si chiudono di nuovo, almeno in Lombardia. E' l'effetto delle varianti che rappresentano in molte parti del territorio nazionale la parte preponderante delle infezioni. Come contrastare questa ondata? Quale forza hanno i vaccini contro la variante inglese? È davvero necessario implementare nuovi ritrovati contro il coronavirus? Se n'è parlato nel videoforum del Sole 24 Ore condotto da Marco lo Conte con la professoressa Maria Rescigno immunologa del'Humanitas.