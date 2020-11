Renzo Rosso: “Il futuro del gruppo Otb sarà in Borsa” di Monica D'Ascenzo 17 novembre 2020

Il gruppo Otb, con i marchi Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf e Marni, punta allo sviluppo su canali multimediali per il futuro e guarda alla quotazione in Borsa. Lo racconta il fondatore e presidente Renzo Rosso, sottolineando come i piani di sviluppo passino per una sostenibilità sostanziale, l'attenzione all'ambiente e alle risorse umane.