Renzo Rosso: “Continuiamo a guardare al mercato per acquisizioni” di Monica D'ascenzo 12 marzo 2021

Dopo l'acquisizione appena conclusa di Jil Sander, il gruppo Otb di Renzo Rosso ha diversi dossier allo studio per eventuali acquisizioni. Il patron di Diesel precisa che il gruppo è nelle condizioni finanziarie di poter fare nuove operazioni. Al mercato, non solo della moda, guarda anche la sua holding di famiglia Red Circle Investments, che ha realizzato investimenti in Cortilia e nell'hotelerie, rilevando lo scorso anno l'hotel Ancora a Cortina