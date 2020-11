Renault Twingo Electric, la citycar a impatto zero

Milano, 23 nov. (askanews) - Stesse misure e stessa abitabilità, ma 100% "green". E' la nuova Twingo Electric, l'iconica citycar Renault che porta al debutto nel segmento la ricarica accelerata a 22 kW, la più diffusa nelle aree pubbliche, che permette di recuperare 80 km di autonomia in 30 min (1h30 la ricarica completa). La batteria da 22 kW raffreddata ad acqua e il motore sono alloggiati sotto il pianale posteriore, al posto del propulsore termico, lasciando invariata la capienza del bagagliaio (240 L).

L'autonomia è di 190 km nel ciclo completo e fino a 270 km in città e grazie al B Mode, regolabile su tre livelli, è possibile recuperare energia in frenata. Brillanti le prestazioni del motore elettrico, che sviluppa 82 CV e 160 Nm di coppia, per uno 0-50 in 4s e una velocità massima di 135 km/h. A bordo c'è la connettività Easy Connect con schermo centrale da 7 pollici compatibile con Apple e Android, con funzioni specifiche per la guida in elettrico come pianificazione percorsi e mappa delle colonnine.

Tre le versioni: il top di gamma Vibes costa 24.350 euro, ma grazie a incentivi e sconti scende a 11.500 euro, finanziabili con anticipo e 89 euro al mese per tre anni. Twingo va ad ampliare l'offerta elettrica di Renault, leader di mercato in Italia, composta dal quadriciclo Twizy e da Zoe e dai veicoli commerciali Kangoo e Master, mentre l'alternativa ibrida è rappresentata da Clio, Capture e Megan.