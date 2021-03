Renault Arkana, il suv coupé ibrido che inaugura la Renaulution

Milano, 22 mar. (askanews) - Renault entra nell'era De Meo con Arkana, il suv coupé 100% elettrificato che dà il via alla Renaulution e punta a sparigliare le carte nel segmento C introducendo linee da coupé riservate ai segmenti premium. Il percorso tracciato da Renaulution è chiaro come spiega il direttore della comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti: "Entro il 2025 presenteremo 14 nuovi modelli tutti elettrici o ibridi con cui partiamo alla riconquista del segmento C, in quanto metà dei nuovi modelli saranno di questo segmento", ha spiegato il direttore comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti.

Arkana è costruito attingendo alle risorse dell'Alleanza da cui deriva la piattaforma e il 1.6 termico utilizzato nelle versioni full hybrid E-Tech. Il nuovo suv coupé è già ordinabile con il 1.3 turbo benzina con sistema micro-ibrido a 12 V da 140CV (a ottobre arriverà la versione 160CV) che aiuta negli spunti (+10CV) con una riduzione di consumi e emissioni dell'8% (131g/km e 5,8 l/100 km). A giugno arriverà la versione il full-hybrid E-Tech con trasmissione multi-mode da 145CV che, secondo Renault, abbatte del 40% i consumi in città (5,9l/100 km nel misto) con emissioni pari a 112 g/km.

Sul frontale dell'Arkana (lunghezza 4,5 mt, passo 2,7 mt e 20 cm di altezza dal suolo, 1.876 kg il peso in ordine di marcia), spicca il logo Renault più grande, i fari a led con la firma luminosa C shape che caratterizza anche il posteriore spiovente unendosi in una linea continua. Le forme da coupé non penalizzano l'abitacolo che è spazioso anche nella seduta posteriore mentre la capienza del bagagliaio è di 518 litri, (40l in meno nella versione E-Tech Hybrid, 1,278l con sedili abbassati).

A bordo cruscotto digitale (10,2") e display touchscreen (verticale da 9,3" o orizzontale da 7") mentre la sicurezza è garantita da Adas fino al Livello 2 e da 8 air bag per i passeggeri che valgono le 5 stelle nei crash test Ncap. L'infotainment è l'Easy Connect Renault con 4G e aggiornamenti da remoto. In linea con la strategia Renaulution di semplificare l'offerta, Arkana è disponibile in 6 tinte e 2 versioni, Intense e R.S. Line, con prezzi a partire da 30.350 (34.650 per il top di gamma E-Tech 145 R.S.).