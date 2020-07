Regionali, Ceccardi a tu per tu con contestatori a Livorno

Livorno, 15 lug. (askanews) - "Amici venite qua con calma, non c'è da agitarsi e scaldarsi. Credo che sia diritto mio, vostro, dire come la pensiamo, parlare. E magari sarebbe anche bene per voi ascoltare le nostre proposte, perché ascoltare le solite proposte da 70 anni vi ha ridotto così. Vi ha ridotto così, e allora l'alternanza porta democrazia, l'alternanza è miglioramento, l'alternanza è futuro". Si è rivolta così Susanna Ceccardi ad un gruppo di contestatori a Livorno, in piazza Garibaldi, nel cuore del Quartiere popolare. L'europarlamentare della Lega e candidata alla presidenza della toscana per il centrodestra, si è confrontata con i residenti della zona, sostenitori e non. Oltre ad ascoltare la rabbia di quanti denunciano spaccio, prostituzione e microcriminalità "da vent'anni", Ceccardi ha tenuto un acceso faccia a faccia con alcuni contestatori, chiamandoli "amici" e invitandoli anche a dire la loro dal megafono.

"Tornerò e ci parlerà, perché io sono convinta che alla fine della campagna elettorale mi voteranno", ha commentato Ceccardi alla fine.