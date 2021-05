Regeni, legale famiglia: "Finalmente abbiamo l'inzio di una verità processuale" 25 maggio 2021

(LaPresse) "È una giornata per noi molto importante. Oggi sono 64 mesi da quel 25 gennaio in cui Giulio è stato preso e finalmente abbiamo l'inizio di una verità processuale. Un giudice, oggi, ha riconosciuto consistente e convicente tutto il quadro probatorio che è stato costruito col faticoso lavoro di questi 64 mesi dalla Procura di Roma insieme con ROS e SCO, e anche con il nostro lavoro". Lo ha dichiarato l'avvocatessa Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, dopo il rinvio a giudizio di quattro 007 egiziani coinvolti nel rapimento e nell'omicidio del ricercatore italiano al Cairo nel 2016. "Quindi iniziamo a sperare fondatamente che almeno il diritto alla verità non sarà tra i diritti inviolabili che sono stati lesi su Giulio. Tutti gli altri diritti sono stati violati su Giulio. Grazie anche a voi, che avete aspettato tutto questo tempo. Continuate a starci vicino, al fianco. La strada è ancora lunga, ma è un buon inizio ed è anche un buon traguardo", ha concluso Ballerini rivolgendosi ai cronisti.