Recovery, Tesei: oltre 3 miliardi di investimenti per l'Umbria

Roma, 21 apr. (askanews) - La Regione Umbria ha presentato 45 proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una visione di futuro per il nuovo posizionamento della Regione nel post-Covid. La presidente, Donatella Tesei.

"Il nostro piano dà l'idea della proiezione verso il futuro, è stato studiato tenendo a mente le esigenze della Regione e mira a portare risorse importanti in tema di infrastrutture, sviluppo economico, sostenibilità, digitalizzazione di tutte le aree, progetti importanti che si declinano sia su scala verticale con alcune individuazioni specifiche, che su scala orizzontale e che riguarderanno l intero territorio regionale e possono dare risposte importanti alla Regione che i dati purtroppo ci dicono essere messa male".

"É un lavoro che prevede risorse importanti per l Umbria - ha sottolineato Tesei - oltre 3 miliardi di investimenti; tutto sarà oggetto di concertazione futura con il governo ma è sicuramente in linea con quanto il governo e la Commissione Ue hanno declinato per il Recovery fund".