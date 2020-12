Recovery, Renzi: Franceschini sul voto bleffa, vogliamo aiutarlo

Roma, 23 dic. (askanews) - "Brutto dirlo così, ma è chiaro che Franceschini sta bleffando, come si fa nelle partite di poker in politica, qui però non c'è niente da giocare. Io dico al ministro Franceschini: noi vogliamo darti una mano a spendere questi soldi, ma se non li spendi c'è un intero settore che va in crisi. Perché è vero che c'è il credito d'imposta per quando la gente riaprirà, ma se non riaprono": lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a L'aria che tira su La7, commentando le parole del capodelegazione del Pd al Governo, Dario Franceschini, che ha minacciato di andare alle urne.

"Prendiamo i soldi del Mes, su cui Franceschini dovrebbe essere d'accordo sono 36 miliardi di euro, li mettiamo sulla Sanità, prendiamo i 9 miliardi che ci sono oggi sulla Sanità nel Recovery Fund e li mettiamo tutti nel turismo. Io fossi Franceschini darei un bacio a quelli di Italia Viva", ha aggiunto il senatore fiorentino.