Recovery plan: via al Piano di ripresa e resilienza da 210 miliardi

Il 12 gennaio via libera al Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare attuazione al programma europeo Next Generation Eu. Sei le missioni. 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastruttureper una mobilità sostenibile; 4) Istruzione e ricerca; 5) Inclusione e coesione; 6) Salute. In campo 210 miliardi, di cui 144,2 per nuovi progetti e 65,7 per progetti in essere che saranno accelerati. Ecco i contenutiPer approfondire