Recovery plan: dopo il via libera del CDM tappe e chiarimenti 13 gennaio 2021

Questa notte il CDM ha dato via libera al Recovery plan. Ma che cos'è, in sostanza, il Recovery plan? Quali sono i temi controversi, in Italia, sull'utilizzo delle risorse? Che cosa chiede l'Europa? Quali saranno i prossimi passaggi politici? In quali tempi saranno disponibili le risorse? Come verranno fatti i controlli sull'utilizzo delle risorse e quali i rischi per il nostro Paese in caso di irregolarità? Tutti temi affrontati in diretta video sul sito del Sole 24 Ore, da Carlo Altomonte, docente di Economia dell'integrazione Europea all'Università Bocconi di Milano.