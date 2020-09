Recovery fund, Mattarella: approvazione piano Governo sia rapida

Milano, 5 set. (askanews) - "Il processo di approvazione dei meccanismi di governo del fondo per la ripresa devono procedere necessariamente con rapidità in modo da rendere disponibili le risorse necessarie già a inizio del 2021". A dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al 46esimo Forum Ambrosetti. "Con la medesima sollecitudine - prosegue il Capo dello Stato - deve intervenire la preparazione dei piani di rilancio nazionale che vanno sottoposti per l'approvazione agli organi comunitari".

Mattarella, nel sottolineare l'urgenza dell'azione, ha ricordato che "i nostri concittadini europei vivono con ansia il presente, il timore di una seconda ondata di contagio e le accresciute difficoltà economiche, e guardano al futuro con incertezza".