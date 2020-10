Recovery Fund, Conte: parte significativa a occupazione femminile

Roma, 14 ott. (askanews) - Usare il Recovery Fund per tutelare e incentivarel'occupazione femminile: lo ha promesso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando alla Camera dei deputati le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

"Anche la debole dinamica demografica e della natalità che il paese registra negli ultimi anni costituisce una dimensione prioritaria di intervento all'interno del piano. In questo ambito intendiamo promuovere occupazione femminile anche tramite agevolazioni per le donne e le madri lavoratrici", ha detto Conte."Da definire un assegno unico universale per ogni figlio a carico, in raccordo con una più organica riforma fiscale, il potenziamento dell'accesso ai servizi di prima infanzia favorendone il riequilibrio territoriale", ha sottolineato.

"Con riguardo all'occupazione femminile accolgo l'impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri in quest'aula: una parte significativa delle risorse del piano sarà indirizzata con la massima determinazione al perseguimento di questo obiettivo", ha aggiunto.