Recovery Fund, Conte: decisione Ue venga assunta entro luglio

Roma, 15 lug. (askanews) - Nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio a Bruxelles, il primo che si terrà in presenza da quando è iniziata la pandemia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha auspicato che una decisione sul Recovery Fund - il fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro - sia presa entro luglio.

"Tocca ora a noi, capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri assumere con rapidità una decisione altrettato coraggiosa affinché il Next Generation Eu e il prossimo quadro finanziario pluriennale possano tradursi in misure e azioni concrete", ha affermato Conte.

"Quando sono in pericolo le fondamenta dell'edificio europeo, nessuno stato può avvantaggiarsi a discapito di altri. Dobbiamo essere tutti consapevoli che se alcuni Paesi europei in difficoltà dovessero soccombere di fronte alla crisi i Paesi più ricchi non se ne gioveranno - ha sottolineato il premier, auspicando - in questo grave tornante della storia europea, la negoziazione tradizionale è destinata al fallimento: oggi o vinciamo tutti, o perdiamo tutti. Per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio europeo sia assunta entro luglio".