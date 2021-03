Recovery, Cartabia: giustizia più vicina a cittadini e operatori

Roma, 12 mar. (askanews) - Con il Recovery plan la giustizia avrà "un volto nuovo" e sarà "più efficiente e vicina alle esigenze degli operatori e dei cittadini". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervenendo alla prima edizione del Festival della Giustizia organizzato da Aiga, Associazione italiana giovani avvocati.

"Questo governo - ha detto - è impegnato innanzitutto nella grande sfida del Recovery plan, pensando proprio alle nuove generazioni. E nella sezione dedicata alla giustizia, dentro il grande cantiere del Recovery, un capitolo importante è riservato proprio al tema di questo Festival: la digitalizzazione. L'utilizzo degli strumenti informatici si è rivelato fondamentale nella pandemia e continuerà a esserlo, per dare un volto nuovo alla giustizia che cerchiamo di rendere più efficiente e vicina alle esigenze degli operatori e dei cittadini. Con il processo telematico e con più tecnologia anche per il sistema penitenziario, con più investimenti anche nel comparto digitale contiamo anche di migliorare le disfunzioni che persistono nel portale telematico di deposito degli atti. Questa giustizia rinnovata sarà quella in cui soprattutto voi giovani avvocati sarete chiamati a operare con un maggior supporto degli strumenti informativi, senza però rinunciare agli indispensabili confronti diretti in alcune fasi fondamentali del processo".