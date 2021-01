Razzi: chiamavano me traditore. Costruttori? Sistemino buche

Roma, 19 gen. (askanews) - Nel giorno della fiducia al governo Conte al Senato nel via vai di fronte a Palazzo Madama spunta anche Antonio Razzi, ex senatore che nel 2010 uscì dall'Italia dei Valori per dare la fiducia al governo Berlusconi e salvarlo. "Mi hanno definito voltagabbana, traditore...", dice. "Si definiscono costruttori, speriamo chiudano le buche qua a Roma", aggiunge.