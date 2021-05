Rapine e furti in case: colpita banda di malviventi albanesi attiva nel Nord Italia 26 maggio 2021

(LaPresse) Sarebbe responsabile di oltre 60 tra rapine e furti in appartamenti in diverse province del Nord Italia una banda di malviventi, composta da cittadini albanesi, colpita con diversi arresti dai carabinieri di Verbania. L'operazione è scattata mercoledì mattina nelle province di Milano, Como e Savona. I colpi sono stati commessi tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A far partire le indagini la denuncia di una donna della provincia di Verbania, minacciata da alcuni soggetti sorpresi mentre scappavano dal balcone di casa, come spiega il maggiore Stefano Covolo, Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Verbania.