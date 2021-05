Rapina una stazione di servizio con complice e ruba 3.900 euro: arrestato 24 maggio 2021

(LaPresse) Arrestato alle prime prime ore di questa mattina dai carabinieri del comando di Pavia, a Isola d’Asti, un pregiudicato 42enne di Asti, già arrestato nel 2016 per 80 furti e rapine, commessi a danno di anziani, e recentemente condannato dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino per omicidio preterintenzionale durante una rapina nel gennaio 2000. Le indagini hanno portato alla verifica di un furto avvenuto a settembre 2019 in una stazione di servizio “Italiana Petroli”: dopo aver danneggiato la colonnina del sistema self-service, hanno rubato circa 3.900 euro. Grazie al sistema di videosorveglianza del distributore sono stati identificati i rapinatori che nella stessa nottata avevano fatto esplodere anche lo sportello dell'ufficio postale di Alessandria, in frazione San Michele, asportando circa 38.000 euro.