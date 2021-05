Rambo e John McClane in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone

Milano, 20 mag. (askanews) - Duri a morire, anche nei videogiochi. Il cinema d'azione anni Ottanta piomba in Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War (e Call of Duty: Mobile), con l'arrivo di due icone del genere: Rambo, al cinema col volto di Sylvester Stallone e John McClane il poliziotto di New York della serie di "Die hard", interpretato nei film da Bruce Willis. Due nuovi operatori pronti a entrare in gioco e ad unirsi alla battaglia.

L'Evento Eroi di questo aggiornamento di metà stagione parte con nuove modalità. oltre a mappe, armi e altre funzionalità che saranno implementate in futuro.