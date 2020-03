Rai2: David Quammen a Che Tempo che fa: «Trump incapace di gestire crisi, dovrebbe aiutare l’Italia»

David Quammen,autore del saggio narrativo “Spillover – L'evoluzione delle pandemie”, già intervistato nei giorni scorsi da 24+ Ha detto ospite a Che Tempo che fa su Rai2commentando il comportamento del presidente americano Donald Trump in merito all'emergenza Coronavirus.“Abbiamo eletto un signore che non è assolutamente capace di gestire una crisi di questa portata”.“Adesso sta chiudendo i voli, i confini, ma mi sorprende tantissimo che, al di là di restringere i viaggi per cercare di proteggere prima di tutto l'America, mi sorprende che il nostro Presidente non sia entrato in contatto con l'Italia aiutandola come ha fatto la Cina, dicendo ‘Amici, vogliamo aiutarvi, vi mandiamo materiali, presidi, medici'. Noi ne abbiamo bisogno negli USA ma dovremmo ricordare che siamo parte di una comunità globale e questo problema non può essere risolto Paese per Paese”.Grazie a RAIPLAY www.raiplay.it