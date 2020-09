Raffaele Fitto positivo al Covid, senza sintomi e in quarantena

Milano, 25 set. (askanews) - L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto è risultato positivo, ma senza sintomi, al coronavirus

ed è in quarantena, lo ha annuncia lui stesso con un post sulla sua pagina Facebook.

"Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test Covid-19 - ha scritto - ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia.

Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi", scrive il politico candidato governatore per il centrodestra per le Regionali in Puglia e poi sconfitto da Michele Emiliano.

"Continuerò ovviamente la quarantena - aggiunge - fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti e a presto. P.S.: spero che almeno su questo gli odiatori

professionisti si prendano una bella pausa"!