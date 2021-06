Quirinale, Mattarella consegna onorificenza 'Grande Ufficiale' a Roberto Bolle 31 maggio 2021

(LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato lunedì 31 maggio al Quirinale l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" al ballerino Roberto Bolle. Il capo dello Stato ha anche firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro, tra questi anche John Elkan e Luigi Gubitosi. NOT FOR SALE - DISTRIBUTION FREE OF CHARGE