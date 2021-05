Question time: Draghi su riforma fiscale, turismo, migranti, wedding

Primo question time del premier Mario Draghi alla Camera. Il presidente del Consiglio risponde, fra le altre, a interrogazioni sul riavvio del settore del wedding, anche in relazione alla possibile rimodulazione o cancellazione del “coprifuoco”, sulle iniziative di contrasto a infortuni e morti sul lavoro. Risposte anche su possibili proroghe e modifiche sia del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, sia della sospensione del Patto di stabilità e crescita e su una riforma delle regole fiscali nell'Unione. Quesiti anche sull'incremento dei flussi migratori irregolari verso l'Italia, su iniziative per il sostegno e il rilancio del turismo, ma anche dell'ipotesi di sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19.