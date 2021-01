Quattro anni fa la tragedia di Rigopiano

Roma, 18 gen. (askanews) - Sono passati esattamente quattro anni dalla tragedia di Rigopiano. Il 18 gennaio 2017 una valanga staccatasi dalla montagna travolse il resort di Farindola, in provincia di Pescara, uccidendo 29 persone.

Per giorni vigili del fuoco, soccorritori scavarono nella neve e lavorarono senza sosta cercando di raggiungere gli ospiti e i dipendenti dell'albergo rimasti intrappolati. Per molti di loro non ci fu nulla da fare.

A causa del Covid quest'anno cerimonia ridotta per commemorare le vittime. E a marzo riprenderà il processo. Sono una trentina gli iscritti sul registro degli indagati per reati che vanno dal disastro colposo all'omicidio plurimo colposo, dall'abuso edilizio all omissione d atti d ufficio a reati ambientali.