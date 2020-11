Quando il nuovo commissario Zuccatelli disse: ««Le mascherine non servono a un ca…» 08 novembre 2020

È già polemica su Giuseppe Zuccatelli, il nuovo commissario alla Sanità appena nominato in Calabria. La sua nomina è arrivata in tarda serata dopo le dimissioni di ieri del commissario Saverio Cotticelli che aveva ammesso in una intervista tv di non essere a conoscenza delle disposizioni del Governo né tantomeno di essere stato incaricato dal governo anche del programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid.