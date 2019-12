Qualità della vita, quante volte ha vinto una provincia autonoma?

Con l'edizione che sarà pubblicata a dicembre, l'indagine del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita compie trent'anni e rilancia con eventi e hackaton. All'utilizzo di indicatori economico-sociali come benchmark per guidare le scelte di governo, a tutti i livelli – sarà dedicata la tavola rotonda in programma il 16 dicembre prossimo, presso la sede milanese del quotidiano in via Monte Rosa 91, nel quadro di una giornata che Il Sole 24 Ore vuole interamente consacrare alla celebrazione dei 30 anni dell'indagine della Qualità della vita. Alla tavola rotonda prenderanno parte sindaci, ministri, economisti, esperti di politiche sostenibili e di tecnologie smart per le cittàQuest'anno la Qualità della vita del Sole 24 Ore sale da 36 a 90 indicatori, scopri quali il 16 dicembre www.ilsole24ore.com/qualitadellavita Per approfondire: