Psicosi da Coronavirus, l’assalto ai supermercati

In Lombardia con l'emergenza Coronavirus è scattata la corsa all'acquisto dei generi di prima necessità. Gli scaffali di ipermercati e supermercati del lodigiano e del milanese sono stati presi d'assalto e sono stati rapidamente svuotati. Sono andati a ruba carne, pasta, acqua, scatolame , ma anche guanti, candeggina, amuchina e cibo per animali. Scaffali vuoti e code alla cassa. Il premier Conte: «Niente corsa all'accaparramento: non siamo di fronte a una carestia alimentare».Per approfondire