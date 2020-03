Roma, 19 mar. (askanews) - "Sono 3.405 le persone decedute per coronavirus in Italia ad oggi secondo quanto riferito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel punto stampa quotidiano del 19 marzo. Si registrano 427 decessi in più rispetto a ieri. Sono 33.190 i positivi. Il totale dei casi, che includono anche i deceduti e i guariti è di 41.035".

Questo il bilancio dell'emergenza coronavirus nelle parole del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.