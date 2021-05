Protesta per il clima, studenti in piazza in tutta l'Australia 21 maggio 2021

(LaPresse) Migliaia di studenti in tutta l'Australia sono scesi in piazza venerdì per chiedere al governo un'azione ne più decisa sul cambiamento climatico. La protesta "School Strike 4 Climate" è la prima dall'inizio della pandemia nel Paese. Gli organizzatori della protesta hanno invitato il primo ministro australiano Scott Morrison a finanziare ulteriori iniziative a favore dell'energia rinnovabile e a introdurre un piano per le emissioni zero.