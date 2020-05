Professionisti senza bonus 600 euro: ecco le iniziative delle Casse di Marco lo Conte 27 maggio 2020

Il decreto Rilancio conferma l'erogazione dei 600 euro per i lavoratori autonomi, le partite iva e regola le norme per quanto riguarda stagionali e intermittenti. Restano fuori da quest'operazione di sostegno al reddito di chi ha subito pesanti contraccolpi dall'emergenza coronavirus i professionisti. Per loro si sono mosse le rispettive casse previdenziali con interventi, tra l'altro, tassati dallo Stato. Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web del quotidiano e sule pagine social della testata. Ospite del programma Federica Micardi, giornalista del Sole 24 Ore