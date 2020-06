Professionisti, da luglio contante solo sotto i 2mila euro

Per i professionisti impegnati nel processo di dematerializzazione dei propri studi si avvicina un'altra tappa. Dal 1° luglio prossimo, infatti, potranno beneficiare di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti ricevuti da consumatori finali con carte di credito, di debito e prepagate.Con la stessa decorrenza viene anche ridotta a 1.999,99 euro la soglia per l'utilizzo del contante, in previsione dell'ulteriore abbattimento, dal 1° gennaio 2022, sino ai 999,999 euro.Per approfondire: