Roma, 13 gen. (askanews) - "Nella politica si media ma bisogna essere in due per mediare. Quando mi trovai nel mio primo Governo con Bertinotti lui non voleva mediare ma rompere, come sta facendo oggi Matteo Renzi. Se Conte avesse detto 'mi vesto da muratore e vado subito a costruire il Ponte sullo stretto' Renzi avrebbe detto 'bisogna anche fare il Ponte per la Sardegna'. Lo ha affermato Romano Prodi a Di Martedi su La7.