Problema tecnico durante la diretta Facebook di Nicola Zingaretti

Roma, 11 feb. (askanews) - "Prepariamoci dunque alla battaglia nel Paese...": Nicola Zingaretti stava pronunciando questa frase durante la sua relazione alla direzione del Pd in diretta Facebook, quando un problema tecnico, anticipato da un audio fortemente disturbato, lo ha privato della parola per poco più di due minuti, durante i quali il leader dem è riuscito a mantenere la calma, guardandosi intorno fiducioso in attesa che i suoi collaboratori ristabilissero la connessione.

Una volta risolto il problema, con una battuta Zingaretti ha sdrammatizzato l'episodio: "Bene, l'ennesimo esempio in diretta di quanto l'Italia abbia bisogno di investimenti nel campo del digitale, per fortuna abbiamo visto col Next Generation Eu le risorse che arriveranno".