“Primo, non comandare”: come cambia la leadership 19 maggio 2021

In vista del 22 maggio, data d'uscita del libro del Sole 24 Ore per capire il ruolo del Ceo (e del leader) del futuro, Roberto Bernabo', Vicedirettore de Il Sole 24 Ore, si siede ‘virtualmente' al tavolo con gli autori: Pierangelo Soldavini, Frank Pagano, Natalia Borri, Chiara Andreoli, Nicola Cavallotti, Antonella de Gironimo, Alessia Vitale, per farsi raccontare come è nato il progetto, e quali sono i dieci comandamenti del CEO del futuro. Un gruppo di autori variegato sia dal punto di vista professionale che generazionale, e fornisce un quadro ricco e stimolante al dialogo sulle caratteristiche ed i paradigmi dell'azienda di domani.

La diretta verrà trasmessa sul sito e i social del Sole 24 ore mercoledì 19 maggio alle 15.30.