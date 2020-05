Primo Maggio, il messaggio del ministro Catalfo per la Festa dei lavoratori 01 maggio 2020

“Questo mio 1° maggio da Ministro voglio dedicarlo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questo periodo ci hanno permesso di affrontare questa emergenza, con la tranquillità di avere i servizi essenziali. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, forze dell'ordine, dipendenti di banche, uffici postali e supermercati, consulenti del lavoro, operatori dell'informazione solo per citarne alcuni: sono milioni di persone che purtroppo in alcuni casi hanno pagato anche con la vita il loro sacrificio”