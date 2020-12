Presidenza G20, Conte: “Lavoreremo per ripresa equa e ambiente”

“Persone, pianeta, prosperità sono i tre pilastri della presidenza italiana del G20, che ci guideranno fino al vertice finale del leader di ottobre”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in un video diffuso sui social in cui apre la presidenza del G20, che si inaugura ufficiamente il 1° dicembre. Il premier parla davanti al Colosseo e sullo sfondo scorrono immagini delle bellezze d'Italia: “Lavoreremo per una ripresa economica più equa e giusta, per combattere vecchie e nuove diseguaglianze”, dice. E tra i temi elenca: empowerment delle donne, transizione energetica, lotta ai cambiamenti climatici, digitalizzazione, rafforzamento del sistema commerciale globale secondo trasparenza e inclusività.Il calendario della presidenza, fa sapere Palazzo Chigi, prevede lo svolgimento di numerose riunioni ministeriali, cui va aggiunto il Vertice dei Leader a Roma il 30-31 ottobre 2021, e di numerosi eventi speciali.Gli appuntamenti che copriranno gran parte del territorio nazionale, avranno inizio nel mese di maggio: tra questi, eventi dedicati ai temi della Cultura e al Turismo, al Lavoro e all'Istruzione, agli Esteri, ma anche all'Economia e all'Ambiente, alla Ricerca e Innovazione. Si terrà inoltre il 26 agosto una Conferenza ministeriale internazionale sul women's empowerment. Oltre a guidare i lavori del G20, l'Italia nel 2021 sarà partner del Regno Unito nella COP26 sui cambiamenti climatici. Il Logo del G20 Italia nasce da una riflessione attorno al celebre disegno “L'Uomo Vitruviano” di Leonardo da Vinci, simbolo dell'Umanesimo, del Rinascimento e dell'Italia nel mondo.Per maggiori informazioni e per aggiornamenti, il sito web ufficiale della Presidenza italiana del G20 sarà online nelle prossime ore