Prescrizione: dal 2020 stop dopo la sentenza di primo grado

Dal 1° gennaio debutta la riforma della prescrizione, fonte di frizioni nella maggioranza. Dal 1° gennaio blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, come previsto dalla legge Spazzacorrotti del 2018. La novità si applicherà ai procedimenti per reati commessi dal 1° gennaio 2020, al momento della pronuncia del verdetto di primo grado. I reati più soggetti alla prescrizione sono: irregolarità nell'attività urbanistico edilizia, ricettazione, guida sotto l'effetto di alcol. Poi truffa, lesioni personali e furti.PER APPROFONDIRE : Al via la nuova prescrizione, stop dopo la sentenza di primo grado