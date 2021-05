Precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone: 12 morti

Milano, 23 mag. (askanews) - In queste immagini della Polizia il luogo in cui è precipitata la cabina della funivia che da Stresa porta fino in cima al Mottarone. I morti sono 12 e ci sono alcuni feriti gravi fa cui alcuni bambini.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Stresa a bordo vi erano 15 persone. Le cause sono ancora da chiarire, ma secondo quanto accertato finora una fune avrebbe ceduto prima dell'ultimo pilone, dunque all'altezza massima del percorso, provocando la caduta della cabina precipitata nel vuoto. Sul posto sono intervenute squadre del Soccorso Alpino, del 118, Polizia e Carabinieri.