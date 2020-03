Ponte Genova, il messaggio di Piano agli operai: "Siete come i medici" 30 marzo 2020

In un video pubblicato sulla pagina Instagram di Fincantieri, l'architetto genovese Renzo Piano ha voluto ringraziare gli operai di Fincantieri Infrastructure impegnati nella costruzione del nuovo ponte di Genova, al lavoro anche in questi giorni di piena emergenza. “Siete stati straordinari in quello che avete fatto e siete ancora più straordinari oggi a metterci tutta questa energia e questa generosità. Voi siete un po' come i medici oggi. Loro con abnegazione, con forza e coraggio lavorano negli ospedali e voi lavorate su questo cantiere che non si può fermare”.