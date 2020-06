Poliziotto schiaffeggia migrante e lo istiga contro l'amico 21 giugno 2020

Girato in un centro d'accoglienza di Agrigento ai primi di giugno, il video negli ultimi giorni è diventavo virale: mostra un poliziotto che schiaffeggia un ragazzo tunisino obbligandolo a schiaffeggiare un altro ragazzo gridando: “Così devi fare!”. “Qui sei ospite e devi rispettare la legge, ok? Tu dai uno schiaffo a lui”. Il video è arrivato in forma privata alla sociologa/advocacy Giorgia Butera Presidente Mete Onlus, associazione che si occupa di Diritti Umani, che ha denunciato l'accaduto alla Questura di Agrigento. I ragazzi pensano inizialmente ad uno scherzo o a un gioco, visto che probabilmente non capiscono l'italiano, ma poi il gioco si fa più serio. La denuncia è finita sul tavolo del Gip di Agrigento Alessandra Vella che ha disposto l'incidente probatorio per sentire alcuni dei migranti presenti nel centro di accoglienza. Il poliziotto è stato iscritto nel registro degli indagati per abuso di mezzi di correzione. Dura la reazione del questore di Agrigento: «È una persona di cui ci vergogniamo e che non rende onore alla polizia di Stato». Avviata la procedura interna, l'ispettore è stato rimosso dall'incarico.