Polizia di Stato, per salvarsi dalla violenza le donne devono parlare 03 dicembre 2019

La prima cosa che fa un maltrattante è isolare la donna, per questo per salvarsi la donna vittima di violenza deve uscire allo scoperto, parlare. E' il consiglio di Alessandra Simone, prima dirigente della Polizia di Stato ed esperta di violenza contro le donne. Per Simone, intervenuta all'evento #sempre25novembre #nonseisola di Alley Oop Il Sole 24 ore, è fondamentale anche la formazione degli operatori che accolgono la denuncia: «La composizione bonaria dei privati dissidi – ha detto - non deve esistere più, le donne vittime vanno accolte, comprese e mai compatite».